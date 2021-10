NordVPN, 2 anni di sicurezza a prezzo stracciato

La tua grande occasione per entrare nel mondo delle VPN è a disposizione. Inizia il 27 ottobre e termina il 1 dicembre, promettendoti il 72% di sconto in cambio di una scelta: 2 anni di prezzo bloccato e scontato per chi decide oggi di abbracciare l'affidabilità e le performance di NordVPN.

La storia recente delle VPN insegna quanto importanti siano diventate nell'uso quotidiano, ma al tempo stesso anche quanto sia fondamentale l'affidabilità del brand a cui si fanno gestire i propri pacchetti di dati. Affidarsi al gratis è un pericolo che non si consiglia a nessuno, soprattutto perché operare su una VPN è anche e soprattutto una consapevole scelta di sicurezza. Optare per la sicurezza e poi affidarsi ad un brand inaffidabile sarebbe un harakiri potenzialmente molto pericoloso. C'è però una via alternativa, fatta di performance e sicurezza con DNA europeo.

Il nostro team di matematici e tecnologi si sveglia ogni mattina con un obiettivo fondamentale: mantenere internet il più possibile libera. Questa è la nostra passione e il motivo per cui veniamo a lavorare ogni giorno. Ci impegniamo a fornire sicurezza e privacy sul web. Nessuno dovrebbe vedere quello che fai online. Nemmeno noi. E ci assicuriamo che sia così.

Sicurezza, velocità, libertà: NordVPN, lo sconto è del 72%

Questa opportunità con NordVPN è invece la strada maestra per cogliere due piccioni con una fava: affidabilità totale e massimo vantaggio economico grazie ad uno sconto del 72% che consente di avere a disposizione i servizi della VPN fino a fine 2023 al prezzo di soli 67,15 euro (appena 2,8 euro al mese).

Una VPN consente di creare un collegamento tutelato che isola la nostra postazione dal Web, nasconde i contenuti rispetto ad eventuali malintenzionati, protegge il lavoro che si sta facendo e tutela anche eventuali aziende con le quali si ha a che fare da remoto. Una VPN, inoltre, consente di de-geolocalizzare il proprio IP, celando completamente la nostra postazione e permettendo ad esempio di accedere a servizi di streaming bloccati al confine da Netflix e simili.

Non permettere ad altri di monitorare ciò che fai su Internet: utilizza una VPN per modificare il tuo indirizzo IP e oscurare la tua posizione virtuale. NordVPN protegge il tuo traffico online con una crittografia all'avanguardia. In questo modo, i tuoi dati sensibili sono al sicuro quando navighi su reti Wi-Fi pubbliche o su qualsiasi altra rete.

Oltre 5000 server a livello globale sono ciò che fa la differenza: la prossimità geografica con i punti di collegamento rende la VPN estremamente performante, con velocità più elevate rispetto a tutta la concorrenza. L'assistenza fa il resto, mettendo a disposizione un collegamento diretto con i tecnici per qualsiasi esigenza. Ogni account può essere utilizzato su un massimo di 6 dispositivi, rendendo così il servizio disponibile per tutto il team o tutta la famiglia: ogni aspetto potrà essere facilmente gestito da apposita app.

Ma del resto chi sceglie una VPN ben sa il motivo per cui sta accedendo a questo sistema virtuoso di navigazione: cerca massime performance e massima sicurezza, anonimato pieno e garanzie “plus” rispetto ad una normale attività online. Grazie all'offerta NordVPN tutto ciò diventa qualcosa di facilmente accessibile a chiunque, andando a blindare il proprio lavoro da remoto con prezzi accessibili e massime garanzie di tutela della privacy.