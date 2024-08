NordVPN offre 27 mesi di abbonamento a PREZZO STRACCIATO

Considerando l’evoluzione del mondo online, l’offerta di NordVPN con lo sconto del 73% sul prezzo di listino per l’abbonamento annuale non rappresenta una spesa, ma un investimento per il futuro. Se decidi di attivarla subito, per te ci sono anche tre mesi extra gratis, vale a dire che, da qui a fine 2026, potrai navigare in tutta sicurezza e aggirando qualsiasi blocco geografico nell’accesso ai contenuti, durante lo streaming, il gaming o il lavoro.

Solo 3,09 €/mese e 3 mesi extra: l’offerta di NordVPN

Invece di 11,59 euro come previsto dalla tariffa mensile standard, oggi costa solo 3,09 euro al mese. Include l’accesso completo e senza limitazione alla Virtual Private Network globale del servizio, composta da oltre 6.400 server ultraveloci distribuiti in tutto il monto, così da poter ottenere indirizzi IP localizzati in ogni angolo del pianeta, a seconda delle esigenze di ognuno. A questo si aggiungono la crittografia del traffico dati, gli strumenti avanzati per la ricerca e l’eliminazione dei malware, gli avvisi relativi alle violazioni degli account e il blocco sia del tracciamento che delle pubblicità. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per l’elenco completo delle caratteristiche. La compatibilità è garantita con ogni dispositivo e sistema operativo in circolazione.

Non è tutto: se il servizio non soddisferà le tue aspettative, potrai sfruttare la garanzia di rimborso che, entro 30 giorni, permette di ottenere la restituzione completa della cifra spesa per l’attivazione dell’abbonamento. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.

Ricapitolando, al prezzo mensile di soli 3,09 euro (invece di 11,59 euro come da listino) puoi ottenere la sottoscrizione biennale alla Virtual Private Network di NordVPN, grazie allo sconto del 73% disponibile in questo momento. Inoltre, la promozione attuale include 3 mesi extra gratis, in aggiunta ai 24 inclusi nel pacchetto.