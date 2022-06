NordVPN: 52% di sconto con 24 mesi di sottoscrizione

Le VPN sono uno strumento indispensabile per proteggere la privacy dei nostri dispositivi.

Sotto questo punto di vista, la natura stessa delle Virtual Private Network consente di adottare un IP diverso da quello originale, offrendo all’utente l’anonimato mentre naviga online. Non tutti però sanno che, grazie ad alcune tecnologie avanzate, questi servizi possono favorirne anche la protezione rispetto ad agenti malevoli di qualunque tipo.

In tal senso, NordVPN appare come azienda leader del settore, grazie a uno strumento avanzato come Threat Protection. Questo permette di evitare:

malware ;

; tracker ;

; annunci intrusivi ;

; pericoli derivanti URL potenzialmente dannosi.

Andiamo dunque a cercare di capire come funziona Threat Protection più nei dettagli.

NordVPN & Threat Protection: con lo sconto un’opportunità imperdibile

Threat Protection agisce neutralizzando la maggior parte di minacce informatiche che possono attaccare un dispositivo elettronico. Questa funzione va attivata nel momento in cui si attiva l’app di NordVPN (sia da computer che da mobile) impedendo l’infezione a priori.

Risulta interessante come, sempre attraverso l’apposito software, sia possibile utilizzare Threat Protection anche senza essere collegati a un server VPN. Come appare ovvio, NordVPN non offre solamente questa funzionalità: stiamo infatti parlando di una della VPN più prestanti, forte di 5600 server sparsi in 60 paesi.

Ciò significa una struttura solida, in grado di fornire una connessione stabile che non influisce sulle perfomance. Di fatto, NordVPN appare come la soluzione ideale per chi fruisce di streaming, in quanto il suo impatto sulla banda è pressoché minimo.

Altro vantaggio è la flessibilità della piattaforma. La suddetta app infatti è disponibile su Windows, macOS, iOS, Android, Linux e persino Android TV. A rendere ancora più accattivante la VPN in questione è la recente offerta proposta al pubblico.

Effettuando una sottoscrizione da 24 mesi con NordVPN infatti, è possibile ottenere lo sconto del 52% sul prezzo di listino. Ciò significa ottenere tutti i suddetti vantaggi spendendo appena 3,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.