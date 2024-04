NordVPN, -65% e 3 mesi gratis per accedere a internet in sicurezza

Al giorno d’oggi parlare dell’importanza di una VPN è fondamentale perché si tratta di un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. Per chi non lo sapesse, VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”, che crea un tunnel crittografato per i dati, proteggono l’identità online nascondendo l’indirizzo IP e consentono agli utenti come te di utilizzare gli hotspot Wi-Fi pubblici in sicurezza, ma non solo. Per avere tutto questo puoi affidarti a NordVPN, scopriamo insieme le sue caratteristiche.

NordVPN supera tutte le altre reti più diffuse in termini di velocità: ecco perché è il servizio più veloce sul mercato! Non a caso, la rete di server viene aggiornata costantemente, con continui investimenti nell’architettura software e grazie ad un’infrastruttura solida. Se vuoi avere NordVPN puoi approfittare subito di una vantaggiosa promozione attualmente attiva. Per te 65% di sconto e 3 mesi extra!

Proteggi la tua privacy a partire da 3,69 euro

Oggi puoi acquistare il piano Base NordVPN con soli 3,69 euro al mese risparmiando il 50% rispetto al costo iniziale. Per i primi due anni, dunque, paghi solamente 99,63 euro per avere una rete privata virtuale sicura e ad alta velocità e protezione per 10 dispositivi contemporaneamente.

Uno degli obiettivi principali quando si naviga online è quello di rimanere al sicuro. Proteggerti da malware, cyberattacchi, pubblicità pericolose e altre minacce online con una rete privata virtuale pensata per tutti i tuoi dispositivi è indispensabile. Oggi, risparmiando fino al 65%, puoi finalmente bloccare i siti web pericolosi, proteggere il tuo account di online banking e navigare tranquillamente anche su reti Wi-Fi pubbliche con NordVPN.

Inoltre, con NordVPN puoi accedere ai contenuti e ai siti web che utilizzi normalmente, da qualsiasi luogo, anche quando sei in viaggio aggirando la censura di Internet. Che aspetti?