NordVPN: 72% in meno e 3 mesi gratuiti, ma solo per oggi!

NordVPN è senza ombra di dubbio la migliore VPN sul mercato nel 2021. Famoso in tutto il mondo, questo servizio conta su un elevatissimo numero di server e offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale, grazie all’abbondanza di promozioni date da affiliazioni con content creator o, altrimenti, di offerte periodiche veramente elevate. La giornata di oggi vede proprio una di queste, con uno sconto del 72% sul piano biennale e con tre mesi aggiuntivi gratuiti, il tutto a soltanto 2,80 Euro al mese!

NordVPN: cosa offre e dettagli offerta giornaliera

Chiariamo subito, innanzitutto, che questa promozione durerà solamente per le prossime 9 ore al momento della scrittura di questa notizia. In altre parole, NordVPN consentirà ai clienti interessati di accedere al taglio del 72% solo fino alle 18:30 odierne.

Ma cosa riguarda in particolare? L’intero servizio NordVPN, con i suoi oltre 5400 server localizzati in 59 paesi, ognuno con le sue rispettive caratteristiche. Ci sono server base, ma anche soluzioni più avanzate con IP dedicati, supporto al Double VPN per potenziare la sicurezza della connessione, possibilità di sfruttare il P2P e altro ancora. I dati personali verranno sempre protetti, senza sosta. NordVPN, inoltre, non registra alcun dato personale o di navigazione eccetto quelli strettamente necessari per il corretto funzionamento del servizio.

L’offerta in questione permetterà l’utilizzo della Virtual Private Network anche da smartphone e tablet, oltre che da PC Windows, macOS e Linux. Un solo account NordVPN basterà per coprire 6 dispositivi, ma potrete anche installare l’app sul router per proteggere qualsiasi dispositivo collegato alla rete. Potrete utilizzarli anche tutti assieme, dato che NordVPN è la VPN più veloce sul mercato. Insomma, è davvero il massimo!

Grazie alla promozione in atto, potrete acquistare l’abbonamento di 2 anni (più 3 mesi gratis!) al 72% in meno, ovvero a 2,80 Euro al mese. In caso di insoddisfazione, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni. Che altro aggiungere? Non perdete questa occasione!