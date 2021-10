NordVPN: acquista ora la tua VPN col 69% di sconto

Vuoi avere accesso a internet in totale sicurezza e privacy? Prova NordVPN, il servizio di VPN che ti fornisce un collegamento a internet crittografato e sicuro per i tuoi dati e la tua navigazione a soli 3,12 euro al mese per 2 anni con uno sconto netto del 69%! L'offerta è valida solo per un periodo limitato: acquista il piano biennale ad un costo complessivo di soli 84,15 euro anziché 274,32 e avrai i primi 3 mesi di servizio gratis e la garanzia soddisfatti o rimborsati.

NordVPN: scopri le caratteristiche

Con NordVPN avrai accesso ad internet in modo sicuro ad app e siti web e proteggerai i tuoi dati. L'aspetto più importante delle VPN infatti è la garanzia di sicurezza della tua privacy. Un accesso crittografato consente di criptare i tuoi dati in modo che non possano essere visualizzati e utilizzati da altri. I provider in genere tengono traccia dei tuoi dati di navigazione e li vendono ad agenzie che traggono informazioni relative ad abitudini, consumi e altro. Altre insidie possono venire da hacker e agenzie governative, che possono ottenere i tuoi dati.

NordVPN utilizza AES con chiavi a 256 bit, uno standard di crittografia altissimo approvato in tutto il mondo. Con questo standard potrai navigare si a da Windows che da macOS o Linux proteggendo con un solo account fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

VPN: connessioni stabili, veloci e senza confini

Con NordVPN la tua connessione sarà stabile e veloce ovunque tu sia. Scegliendo tra più di 5100 server NordVPN in 60 paesi potrai navigare con standard di velocità elevati in tutto il mondo e sempre in sicurezza.

Avrai poi a disposizione un IP dedicato, segreto, che ti permetterà di avere sempre una protezione al sicuro da malware e da limitazioni territoriali. Gli streaming, gli eventi live dai portali di tutto il mondo per te non avranno più impedimenti.

Non perdere tempo: approfitta ora dell'offerta e abbonati a NordVPN cliccando qui: pagherai solo 3,12 euro al mese per due anni e avrai tre mesi di servizio gratis, con uno sconto del 69%!