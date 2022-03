NordVPN + antimalware gratis in offerta a 2,89€ al mese

Quando si parla di sicurezza in rete, uno degli argomenti evergreen è proprio quello legato al mondo delle VPN. Acronimo di Virtual Private Network, si tratta di reti virtuali che garantiscono privacy e anonimato attraverso l’utilizzo di un canale riservato e criptato chiamato Tunnel VPN. Ovviamente i vantaggi nell’utilizzo do una VPN quotidianamente sono moltissimi, ma quale servizio scegliere fra tutti quelli disponibili? Uno fra i più noti e sicuri è NordVPN che offre diverse funzionalità non soltanto legate alla privacy e sicurezza dell’utente, ma anche alla protezione malware. Grazie all’offerta speciale, potrai ottenere 2 anni di NordVPN a soli 2,89 euro al mese, ovvero il 72% di sconto.

NordVPN: privacy e sicurezza

Ma cosa include, effettivamente, il servizio offerto da NordVPN? Che tu sia collegato alla rete di casa oppure ad una connessione Wi-Fi pubblica (e dunque potenzialmente pericolosa), non dovrai temere per la tua sicurezza online. Con NordVPN accedi in modo sicuro a tutte le tue informazioni personali o ai file di lavoro grazie alla connessione internet criptata, mentre la cronologia di navigazione resta assolutamente privata. Potrai inoltre nascondere il tuo indirizzo IP per ottenere il massimo della privacy online. Il servizio è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, da Windows a macOS, Linux, iOS o Android. Esistono anche estensioni per Google Chrome, Firefox ed Edge. Con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente!

NordVPN garantisce non solo sicurezza inattaccabile, ma anche connessione internet sempre veloce ed efficiente e senza alcun limite di larghezza di banda, per dire addio per sempre al fastidioso buffering. Potrai scegliere tra più di 5400 server in 60 Paesi del mondo e goderti una fra le esperienze VPN più veloci del mercato. Inoltre, recentemente, NordVPN ha implementato la funzionalità Threat Protection: una volta attivata nelle impostazioni, potrai navigare sempre in sicurezza anche quando non sei connesso a un server VPN. Threat Protection neutralizzerà le minacce informatiche e sarai protetto da malware, tracker e annunci pubblicitari invadenti.

Grazie alla speciale promozione in corso, tutta la protezione e la sicurezza di NordVPN è disponibile al prezzo speciale di 2,89 euro al mese: un bel risparmio del 72%. E se non sei soddisfatto, il rimborso è garantito entro 30 giorni dall’acquisto.

