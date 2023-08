NordVPN Back to School: la PROMO che va a ruba è online

Disponibile online, la Promo Back to School di NordVPN è un vero e proprio spettacolo! Acquista ora il pacchetto completo al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis. Il prezzo è bloccato per 2 anni. Un’occasione speciale che non devi assolutamente lasciarti scappare. Infatti, sono già tantissimi gli utenti che ne stanno approfittando. L’app multidispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi e può essere attivata su 6 dispositivi contemporaneamente.

Come si dice, l’occasione fa l’uomo ladro e, in questo caso, anche previdente. Sì, perché oggigiorno le minacce online sono sempre più pericolose e i relativi attacchi più frequenti. Spesso non ce ne accorgiamo nemmeno di essere violati. Ecco perché questa soluzione ha studiato un sistema estremamente completo per proteggerti da qualsiasi pericolo. I suoi server forniscono una crittografia di livello militare per rendere anonime le informazioni.

Threat Protection, invece, mette a disposizione tre funzionalità efficienti e molto utili. Un anti-malware che blocca virus, malware, trojan e hacker all’istante, analizza i file in download e blocca qualsiasi potenziale rischio di infezione. Un anti-tracker che elimina le attività di monitoraggio contro la tua privacy da parte di criminali del web e aziende importanti. Un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up.

NordVPN Back to School: oltre a sconto e regalo hai 3 app

Con Back to School, al 68% di sconto con 3 mesi gratis extra, ottieni 3 app. NordVPN, di cui ti abbiamo parlato prima, e altre due. NordLocker è un’applicazione multidispositivo che ti permette di gestire uno spazio cloud da 1TB privato e a conoscenza zero dove ogni dato caricato è protetto da crittografia. Il vantaggio è che puoi gestirlo da tutti i tuoi dispositivi senza problemi e in tempo reale.

NordPass, invece, è un password manager multidispositivo che ti permette di proteggere, archiviare e utilizzare le tue credenziali di accesso, i dati delle carte di pagamento e molte altre informazioni in uno spazio con crittografia end-to-end. Inoltre, il sistema di gestione è pazzesco. Grazie alla compilazione automatica non dovrai più ricordarti quale nome utente e password servono per quell’accesso, ma ci penserà automaticamente lui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.