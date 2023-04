NordVPN batte ogni confronto, oggi anche di prezzo

Tutti parlano di VPN e dei vantaggi offerti da queste soluzioni di protezione online e privacy. Tuttavia non tutte sono uguali, anche se molto valide. Per prima cosa occorre scegliere quella che offre maggiori funzionalità e un’app universale per tutti i dispositivi e i sistemi operativi esistenti. La nostra scelta è perciò caduta su NordVPN che oggi batte ogni confronto anche di prezzo.

Infatti, grazie alla promozione “+3”, ottieni il Piano 2 Anni al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Ma non è tutto perché, incluso nell’abbonamento scegliendo il Pacchetto Completo, ci sono anche NordPass e NordLocker. Il primo è un password manager multipiattaforma. Il secondo, invece, è uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1TB.

Comunque, qualsiasi sia il pacchetto scelto, NordVPN mantiene il suo primato. Partiamo da ciò che è più evidente. Grazie a questo provider potrai raggiungere velocità di connessione dati, navigazione, download, streaming e gaming davvero incredibili. Secondo i dati di AV-Test i suoi server potrebbero farti raggiungere e superare i 6730 Mbps in download.

NordVPN è unica: ecco perché

Attiva NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratuiti. Avrai installata sui tuoi dispositivi una VPN davvero completa e funzionale, unica nel suo genere. Infatti, offre più di 5600 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Essendo di sua proprietà garantiscono estrema privacy e sicurezza grazie anche alla sua politica di no-log.

Inoltre, include anche un sistema di ricerca e blocco di malware nei download. Una funzionalità davvero speciale che porta a un livello superiore questa VPN avvicinandola a un vero e proprio antivirus. Tra l’altro questa funzione rimane attiva anche quando i tuoi dispositivi non sono connessi ai suoi server.

NordVPN ha anche un sistema di avviso in caso di violazione delle credenziali che ti permetterà di intervenire subito prima che sia troppo tardi. Infine, ci sono pure un anti-tracker, che blocca tracker e aziende curiose capaci di registrare informazioni per profilarti online, e un ad-blocker, che nasconde pubblicità, pop up e banner da siti e app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.