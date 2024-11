NordVPN batte tutti: è la VPN da scegliere al Black Friday (-74%)

NordVPN batte tutti i servizi concorrenti e si conferma la VPN da attivare in occasione del periodo del Black Friday. La promo in corso, infatti, consente a tutti i nuovi utenti di poter sfruttare la VPN con condizioni davvero vantaggiose.

Scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, infatti, è possibile attivare NordVPN con il 74% di sconto, in modo da ridurre il costo del servizio fino a 2,99 euro + IVA al mese. Per tutti i nuovi utenti che scelgono la VPN c’è anche una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

I dettagli completi sulla promo sono disponibili tramite il sito di NordVPN da cui è possibile completare l’attivazione in pochi secondi.

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

Scegliere la nuova VPN è oggi molto più semplice. La promo di NordVPN, infatti, è ora possibile ridurre il costo di un servizio sempre più essenziale senza compromessi sulla qualità

Con NordVPN è possibile attivare una nuova VPN con le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia per la massima privacy

per la massima privacy politica no log per eliminare il tracciamento dell’attività dell’utente

per eliminare il tracciamento dell’attività dell’utente oltre 6 mila server in oltre 100 Paesi al mondo

in oltre connessione senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi sfruttando le app disponibili per tutti i principali sistemi operativi

Sfruttando la promo del Black Friday è ora possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro + IVA al mese, andando a selezionare il piano da 27 mesi di abbonamento che garantisce la possibilità di utilizzare il servizio con condizioni vantaggiose per un periodo di tempo.

C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. L’offerta in questione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.