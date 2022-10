NordVPN, sconto Black Friday: -305€ e tre mesi gratis

Quanti giorni mancano al Black Friday? Zero, per chi desidera proteggere il proprio anonimato online, tutelare la privacy e tenere al sicuro i dati, grazie alla nuova offerta di NordVPN: oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio garantendosi un risparmio fino a 305 euro. In più, si ottengono tre mesi gratis con accesso illimitato a tutte le funzionalità integrate.

È già Black Friday: lo sconto NordVPN (-305 euro)

Il network globale di NordVPN è composto da oltre 5.600 server localizzati in tutti i paesi, così da poter navigare ottenendo un indirizzo IP da ogni parte del mondo. Nessun compromesso in termini di velocità, grazie al supporto di protocolli come WireGuard che rappresenta il non plus ultra nell’ambito delle Virtual Private Network.

Tra gli altri punti di forza segnaliamo una rigorosa politica no-log per assicurare che nessun dato dell’utente sia mai salvato e la possibilità di rivolgersi a un’assistenza clienti via chat dal vivo, sempre disposta a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda.

Vediamo in cosa consiste lo sconto di NordVPN per il periodo del Black Friday, prima di passare in rassegna le differenze fra le tre tipologie di sottoscrizioni disponibili, Completo, Plus e Standard.

Completo: due anni a 5,29 euro/mese (-305 euro), un anno a 6,79 euro/mese (-147 euro);

Plus: due anni a 3,99 euro/mese (-178 euro), un anno a 5,49 euro/mese (-76 euro);

Standard: due anni a 2,99 euro/mese (-143 euro), un anno a 4,49 euro/mese (-57 euro).

Indipendentemente dalla formula scelta, tutte includono l’accesso alla VPN, un’avanzata tecnologia anti-malware per tenere il codice maligno lontano dai propri dispositivi, il blocco automatico del tracciamento e delle pubblicità che disturbano la navigazione. Con il Plus si sbloccano inoltre un password manager multipiattaforma che sincronizza i codici di autenticazione su tutti i device e il Data Breach Scanner per ricevere un avviso tempestivo se i propri dati finiscono sul Dark Web. Ancora, l’opzione Completo comprende 1 TB di spazio cloud con crittografia per il backup e l’archiviazione dei contenuti.

Quale scegliere? Di certo, la sottoscrizione Completo è quella più vantaggiosa. La percentuale di sconto aumenta in modo significativo e le funzionalità della Virtual Private Network sono affiancate dagli extra appena descritti. Approfittando dell’ offerta Black Friday di oggi, ci si può garantire tutto ciò che serve per un’attività online sicura e protetta da qui a fine 2024.

