NordVPN: con l'ultima offerta c'è anche un Buono Regalo Amazon fino a 30 euro

Quest’oggi NordVPN è in vena di regali. Non solo offre uno sconto del 65% sul prezzo di listino della sua VPN, ma anche 3 mesi extra di servizio gratis e un Buono Regalo Amazon fino a 30 euro, a seconda del piano di 2 anni scelto.

NordVPN è da anni una delle VPN leader nel mercato internazionale. Ogni suo piano offre un anonimato completo, una protezione elevata e una navigazione veloce e sicura. In più è disponibile su tutti i dispositivi oggi disponibili.

Un’azienda come NordVPN si è guadagnata la leadership nel settore della VPN per offrire un servizio eccellente sotto tanti punti di vista. A partire dalla sofisticata protezione online dai malware, mantenendo al sicuro le attività di navigazione dei suoi clienti da occhi indiscreti. A questo questo, è stato calcolato che il computer più potente al mondo impiegherebbe qualcosa come miliardi di anni per decrittografare i dati dell’utente.

L’altro suo punto di forza è la navigazione senza interruzioni, grazie alle migliori velocità di connessioni disponibili oggi sul mercato. Puoi approfittare di migliaia di server VPN in ogni angolo del pianeta e protocolli all’avanguardia per un’esperienza online impareggiabile. E in più disponi anche di dati illimitati.

Se attivi il piano Completo della durata di 2 anni ottieni uno sconto del 65%, pagando soli 5,79 euro al mese per 24 mesi. In più ricevi in regalo 3 mesi extra di servizio. Ma non è finita qui, perché attivando il piano Completo ricevi anche un Buono Regalo Amazon del valore di 30 euro da spendere su amazon.it.

Cogli al volo l’ultima offerta di NordVPN per beneficiare del maxi sconto del 65% e ottenere anche un Buono Amazon fino a 30 euro. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, godi di una garanzia di rimborso fino a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.