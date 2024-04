NordVPN: con l'ultima offerta i primi 2 anni sono scontati del 65%

C’è una nuova offerta disponibile nel settore VPN, che ha per protagonista uno dei migliori servizi: stiamo parlando di NordVPN, il cui piano di due anni è in promo a partire da 3,69 euro al mese grazie a un maxi sconto del 65%. In più, la promozione prevede l’aggiunta di 3 mesi extra in regalo.

Velocità di connessione di gran lunga superiore alla media, funzionalità di sicurezza avanzate ed esclusive, privacy dei dati personali totale: sono questi i principali punti di forza che rendono NordVPN una delle VPN più appetibili in questo settore.

Le caratteristiche chiave di NordVPN

La prima cosa che balza subito all’occhio è la notevole esperienza streaming che NordVPN garantisce ai suoi utenti. Merito di una qualità dei server VPN superiore, con una velocità che è quasi il doppio rispetto alla concorrenza.

L’altro tratto distintivo è l’ottimo lavoro sul fronte della privacy. Innanzitutto osserva una rigorosa politca no log, di conseguenza nessuno (nemmeno il team di NordVPN) può risalire ai dati personali e privati degli utenti; a questo si aggiunge l’impiego del sistema di crittografia più potente oggi disponibile, valida a dire AES-256.

Insieme alla privacy, viene curata al massimo grado anche la sicurezza. A dimostrazione di ciò merita una menzione particolare l’opzione esclusiva Threat Protection, che blocca la pubblicità invasiva e i cookie dei siti web, oltre a rilevare eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete.

Puoi sottoscrivere l’offerta con lo sconto del 65% su questa pagina del sito NordVPN. Se poi il servizio non dovesse essere di tuo gradimento, puoi sempre optare per la richiesta di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.