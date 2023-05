NordVPN: così ti costa meno di tre caffè al mese

In molti sostengono che la sicurezza non abbia prezzo e, in un certo senso, è vero: quella garantita da NordVPN però ce l’ha, ed è riportato nero su bianco nella pagina dell’offerta dedicata, costa meno di tre caffè al mese. È la spesa davvero contenuta richiesta per la sottoscrizione dell’abbonamento biennale alla formula all-in-one del pacchetto, grazie a uno sconto fino al 63% rispetto al listino a cui si aggiungono tre mesi extra.

Fino a -63% e tre mesi extra: scegli NordVPN

Si tratta di una soluzione completa per la cybersecurity, strutturata in modo da proteggere i dati e la privacy facendo leva innanzitutto sul celebre servizio Virtual Private Network composto da migliaia di paesi distribuiti nel mondo. Include il supporto a tecnologie avanzate come Meshnet e a tutti i protocolli più evoluti dell’industria, in modo da fornire prestazioni elevate in ogni ambito e una tutela senza compromessi.

Non è tutto: Threat Protection tiene lontani codice maligno e minacce di ogni tipo dai propri dispositivi, attraverso un monitoraggio in tempo reale e alla ricezione continua degli aggiornamenti distribuiti. Completa il quadro il blocco automatico di tracker e pubblicità, per un’esperienza di navigazione privata e senza alcuna interruzione. In definitiva, scegliendo oggi il piano biennale Standard di NordVPN puoi risparmiare 135 euro e stare tranquillo fino all’agosto 2025, contando inoltre sui tre mesi extra gratis citati in apertura.

Le opzioni non finiscono qui: ci sono anche i piani Plus e Completo che aggiungono ulteriori funzionalità a partire da un password manager multipiattaforma, per arrivare all’utilissimo Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente dell’eventuale violazione dei propri dati, ma senza dimenticare 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato. In piena sicurezza, sarà più piacevole e rilassante anche gustarsi un buon caffè.

