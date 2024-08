NordVPN è in offerta: ecco perché è la migliore VPN da attivare oggi

L’estate è il momento giusto per attivare una nuova VPN, in modo da poter collegarsi a Internet in sicurezza e con la possibilità di aggirare qualsiasi blocco geografico nell’accesso a siti e servizi web. La VPN da utilizzare in questo momento non può che essere NordVPN, ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

In alternativa, c’è anche il piano Ultimate, con password manager, 1 TB in cloud con protezione della crittografia e sistema anti-malware. Il costo è di 7,49 euro al mese. Scegliendo il piano biennale di NordVPN, inoltre, è possibile ottenere fino a 20 GB gratis da utilizzare su Saily, il servizio fornito da Nord Security (azienda che gestisce anche NordVPN) che permette di ottenere una eSIM per navigare all’estero.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordVPN.

NordVPN è in offerta: è la VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione sicura e illimitata, per un accesso a Internet nel rispetto della propria privacy. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di spostare il proprio IP in un altro Paese , aggirando i blocchi geografici applicati da siti e servizi web

, aggirando i blocchi geografici applicati da siti e servizi web una connessione protetta dalla crittografia per rendere privata anche una connessione non privata (come una rete Wi-Fi pubblica)

per rendere privata anche una connessione non privata (come una rete Wi-Fi pubblica) politica no log che azzera il tracciamento

possibilità di usare la VPN con 10 dispositivi in contemporanea (tra smartphone, tablet, computer, Smart TV e altro ancora) con un solo account

Sfruttando l’offerta in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo a partire da 3,99 euro al mese. C’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni ed è possibile ottenere Giga gratis per le eSIM di Saily.