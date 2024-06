NordVPN è in offerta: la migliore VPN ora è al miglior prezzo di sempre

La migliore VPN è in offerta al miglior prezzo di sempre: grazie alla promozione in corso, infatti, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese, scegliendo l’abbonamento di 2 anni che include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN a prezzo bloccato. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è anche una Garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito di NordVPN, accessibile di seguito.

Cosa include l’offerta di NordVPN

Con la promozione in corso è possibile attivare NordVN a prezzo scontato (il risparmio è del 62%). La VPN include la possibilità di sfruttare una connessione senza limiti di banda e di traffico dati oltre che la protezione della crittografia e una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

C’è anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, che consente di aggirare facilmente i blocchi geografici online, accedendo a Internet senza censure. Da notare anche la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea (in modo anche da dividere la spesa).

NordVPN ora costa 3,09 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra. In alternativa, c’è il piano Ultimate che aggiunge:

1 TB in cloud

il password manager multi-piattaforma

il sistema anti-malware

Il costo del servizio è di 6,49 euro al mese. Anche in questo caso, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all’offerta proposta da NordVPN, scegliendo il piano da attivare, è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN prevede una fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Le offerte proposte dalla VPN sono disponibili esclusivamente tramite il sito ufficiale, con attivazione immediata e, quindi, con possibilità di utilizzare subito la rete VPN per connettersi a Internet.