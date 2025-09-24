NordVPN è in offerta: meno di 3 euro al mese con la promo di settembre 2025

La nuova offerta di NordVPN è l’occasione giusta per attivare la migliore VPN di settembre 2025. Con la promozione in corso, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale e aggiungendo al momento dell’attivazione il codice BLAZE1MO che garantisce 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di servizio. L’offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

NordVPN: perché sceglierla oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Il servizio garantisce un uso illimitato della rete con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati e una politica “no log”. In questo modo, è possibile usare una rete non sicura, come un Wi-Fi pubblico, proteggendo i propri dati e navigando, quindi, in sicurezza.

A disposizione degli utenti c’è anche un network di migliaia di server, distribuiti in tutto il mondo. Questo sistema permette all’utente di scegliere un server VPN situato in un altro Paese, rispetto a quello da cui avviene la connessione, e spostare il proprio IP per evitare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda, sfruttando tutte le app di NordVPN, disponibili sui principali sistemi operativi. In questo modo è possibile navigare in sicurezza e senza blocchi in tutte le condizioni.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale e utilizzando il codice sconto BLAZE1MO per ottenere 4 mesi aggiuntivi. L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una rapida procedura di attivazione online.