NordVPN è la VPN da scegliere oggi: l'offerta di gennaio 2025 è ottima (-70%)

NordVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Grazie alla promo in corso, infatti, è possibile risparmiare il 70% sul corso del servizio. Per tutti i nuovi utenti, è ora possibile attivare il piano di 2 anni di NordVPN andando a ridurre il costo della VPN fino a 3,39 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso riservata ai nuovi clienti.

Con 1 euro in più al mese, inoltre, è possibile attivare il piano Plus che aggiunge il sistema Threat Protection Pro, che garantisce una protezione aggiuntiva contro le principali minacce informatiche, e il password manager. Anche in questo caso, l’offerta riguarda il piano biennale. In ogni caso, NordVPN è disponibile anche con un piano mensile, con un costo ridotto fino a 12,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli in merito alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

NordVPN: ecco perché è la VPN da scegliere

Con NordVPN si va sul sicuro: il servizio garantisce una connessione senza limiti, con la protezione della crittografia del traffico dati e con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo della rete VPN.

In più, la connessione sotto rete VPN, per chi utilizza NordVPN, avviene sempre senza limiti di banda e di traffico dati e con la possibilità di utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea. C’è poi un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per ottenere facilmente l’IP di un altro Paese.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora è disponibile con un risparmio del 70%. Scegliendo la versione base del servizio, che garantisce un utilizzo senza limiti della VPN, il costo si riduce fino a 3,39 euro al mese. Con la versione Plus, che aggiunge il sistema Threat Protection Pro, il costo è di 1 euro in più al mese.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. C’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.