Privacy: a NordVPN piace la visione di Elon Musk

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk continua a tenere banco. Il nuovo social network che nascerà in seguito al passaggio di consegne dovrà poggiare, tra le altre cose, sul giusto equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela della privacy. La visione del nuovo proprietario lascia intuire l’introduzione della crittografia end-to-end per la messaggistica privata, così che nessuno possa sbirciare tra gli scambi non pubblici degli utenti. Una prospettiva apprezzata anche da NordVPN, che con la propria soluzione avanzata (oggi in offerta a -52%) tiene al sicuro le attività online da ogni forma di tracking e dai tentativi di intercettazione.

NordVPN ritwitta Elon Musk

Un sistema crittografico di tipo E2E (end-to-end) impedisce alle infrastrutture che veicolano le informazioni di poterle consultare a loro discrezione. Dunque, nemmeno il servizio stesso è in grado di leggere quanto inviato o ricevuto dagli utenti. Musk prende come esempio Signal che già lo implementa, ma lo stesso vale ad esempio per WhatsApp. Il post è ritwittato da una delle realtà più importanti dell’ambito Virtual Private Network.

Curiosità, interesse e qualche timore avvolgono la nuova mossa di Elon Musk. Intanto c’è chi, gradendo poco la sua acquisizione di Twitter, si è già messo alla ricerca di un’alternativa valida. Qualcuno sembra averla trovata nel progetto open source Mastodon basato sul concetto di community e su un protocollo open source. Più che un’unica piattaforma, un network decentralizzato di gruppi dedicati ad argomenti e tematiche specifiche.

