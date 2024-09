NordVPN: i piani di due anni in sconto fino al 71% (+ buono di 6 mesi)

NordVPN, uno dei servizi di riferimento nel settore VPN in Italia e all’estero, ha da poco lanciato una nuova promozione sui piani di due anni, proponendo uno sconto massimo del 71% e un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico o a una persona cara. Grazie all’offerta in corso, i prezzi dei piani partono da 3,59 euro al mese per 24 mesi.

Una velocità di connessione superiore alla media, una privacy online a prova di hacker e una copertura assicurativa da 5.000 euro sia per gli attacchi informatiche che per truffe sugli acquisti online: questi i principali punti di forza di NordVPN, una delle migliori VPN disponibili oggi sul mercato secondo gli esperti.

L’ultima offerta di NordVPN

Con l’arrivo di settembre, NordVPN ha lanciato una nuova offerta destinata ai piani della durata di 24 mesi. Gli sconti partono dal 69% per il piano Base (3,59 euro al mese), fino a raggiungere il 71% per l’account Ultimate (6,99 euro al mese). Tra questi c’è anche il piano Plus, scontato del 70% (4,49 euro al mese).

La promozione in corso prevede per ciascun piano un buono di 6 mesi da regalare a una persona che si conosce. Il buono è riferito all’account che si sceglie di attivare, di conseguenza se un utente opta per il piano Plus riceve un buono di 6 mesi per il medesimo piano (stesso discorso per gli account Base e Ultimate).

Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito NordVPN e premere sul pulsante Ottieni NordVPN. Su tutti i piani è inoltre disponibile una garanzia di rimborso completo di 30 giorni.