NordVPN in offerta a 3,69 euro al mese (+ garanzia di rimborso di 30 giorni)

La promozione di primavera di NordVPN prosegue. Il piano di due anni è in offerta a partire da 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con l’aggiunta di 3 mesi extra gratis e una Gift Card di GoGift fino a 50 euro. Se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Da tempo NordVPN è uno dei punti di riferimento nel settore della VPN, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Il suo status di VPN premium si riflette con le funzionalità extra pensate per la sicurezza, la natura di servizio a conoscenza zero e la velocità di connessione grazie all’utilizzo del protocollo migliore.

L’offerta di primavera di NordVPN

L’ultima offerta di NordVPN ha per protagonisti i piani di due anni. Lo sconto arriva fino al 71%, tanto è il risparmio per chi sceglie l’account Ultimate a 7,19 euro al mese. Ultimate offre l’esperienza più completa con uno spazio d’archiviazione da 1 TB e una copertura di 5.000 euro sia per eventuali truffe informatiche che per frodi riguardanti acquisti online.

Il piano Plus è in sconto del 66%: costa 4,69 euro al mese per i primi 2 anni e include il monitoraggio del Dark Web per eventuali fughe di dati, un password manager multipiattaforma e la funzionalità Threat Protection, con anti-malware e blocco della pubblicità invasiva inclusi.

Il piano più economico è quello Base, in offerta a 3,69 euro al mese grazie al 55% di sconto sul prezzo di listino. Gli utenti dell’account Base beneficiano del servizio VPN e della possibilità di usarlo su dieci dispositivi in contemporanea.

Ogni piano include tre mesi extra in regalo e una Gift Card di GoGift spendibile su Amazon, MediaWorld, Airbnb e tanti altri store. Il valore massimo della Gift Card è di 50 euro (piano Ultimate), che scala poi a 20 euro (NordVPN Plus) e a 10 euro (piano Base).

Approfitta della promo di primavera per usufruire di due anni di NordVPN a partire da soli 3,69 euro al mese.