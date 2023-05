NordVPN: internet senza censure né limiti con questa VPN

Porta sempre con te NordVPN installandola sui tuoi dispositivi. Il vantaggio di avere attiva questa VPN è la possibilità di accedere a internet senza censure né limiti. Dì addio alle georestrizioni dovute all’esclusività dei contenuti. Ovunque tu sia puoi goderti qualsiasi informazione, piattaforma streaming o servizio. Scegli la massima libertà oggi al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Il vantaggio è dato dai suoi oltre 5700 server di proprietà che ogni giorno, se non più volte al giorno, vengono costantemente aggiornati per aggirare qualsiasi limitazione imposta. Scegli il Paese nel quale quei contenuti vengono trasmessi senza problemi e accedici con il massimo della semplicità tramite browser o app ovunque tu sia e in qualunque momento.

NordVPN crea una navigazione parallela modificando la tua posizione reale e il tuo Indirizzo IP effettivo. In questo modo, del tutto legale, ottieni internet illimitato in contenuti e offerte. Qualsiasi censura non può nulla in confronto. Guarda i tuoi film preferiti o le serie TV che segui anche in viaggio, lontano dal tuo Paese. Grazie a questa VPN saranno accessibili come se fossi a casa.

NordVPN: internet è più sicuro con questa VPN

Con NordVPN non ti lasci sorprendere dalle minacce online. Attivando la VPN sui tuoi dispositivi sei pronto a contrastare qualsiasi attacco malevolo nei tuoi confronti. Niente e nessuno può risalire alla tua posizione per rubare dati, informazioni personali e dettagli bancari. Nessuno può più profilarti per scopi commerciali o per fornire materiale prezioso a chi realizza truffe phishing, smishing e vishing.

In pratica tu accedi a internet senza limiti e in più hai il massimo della sicurezza perché la tua connessione dati risulta anonima e crittografata. Ogni informazione che potrebbe rimandare alla tua identità viene resa illeggibile tramite una Crittografia AES-256, tra le migliori, utilizzata anche in ambiente militare.

