NordVPN: la Cyber Week continua, risparmia il 74% sulla VPN

La Cyber Week continua anche dopo il Cyber Monday e, quindi, c’è ancora tempo per attivare NordVPN con il 74% di risparmio. Sfruttando la promo dedicata al piano biennale con 3 mesi extra, infatti, è ora possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale. A disposizione degli utenti ci sono anche i piani Plus e Ultimate che includono servizi aggiuntivi legati alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica, con prezzi da 3,89 euroa l mese.

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile usare una VPN illimitata che garantisce una connessione protetta dalla crittografia oltre a una politica no log, che permette di eliminare qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente.

Il servizio, inoltre, si basa su di un network di migliaia di server, distribuiti in oltre 100 Paesi. Questo consente agli utenti di poter ottenere facilmente l’IP di un altro Paese e, quindi, aggirare blocchi geografici e censure online.

Per chi utilizza NordVPN, inoltre, c’è la possibilità di utilizzare la rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati. Il servizio, inoltre, permette l’utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando appieno le app realizzate da NordVPN per tutti i principali sistemi operativi.

Con l’offerta della Cyber Week, in corso in questo momento, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.