NordVPN lancia una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi extra GRATIS

NordVPN rinnova la propria offerta anche per la stagione primaverile e ti offre una nuova opportunità per navigare in maniera sicura, anonima e completamente protetta. Oggi puoi avere il piano di 2 anni con uno sconto fino al 73% e ricevere anche 3 mesi extra sul tuo abbonamento: in pratica, avrai 27 mesi di protezione ad un prezzo imbattibile di circa 3 euro al mese.

NordVPN: cybersecurity avanzata ovunque ti trovi

Utilizzare NordVPN permette di navigare in maniera tranquilla, proteggendo i tuoi dati e con la possibilità di accedere a contenuti da tutto il mondo senza blocchi o rallentamenti. Potrai dunque guardare film, serie e sport in streaming con i tuoi abbonamenti ovunque ti trovi, senza limiti di velocità o larghezza di banda, anche all’estero.

Il tutto con la protezione garantita dalla crittografia avanzata A-256, che agisce in maniera efficace anche se ti colleghi a reti WiFi pubbliche: anzi, proprio quello è il caso in cui andrebbe utilizzata più spesso. I tuoi dati saranno al sicuro da eventuali curiosi e malintenzionati. Inoltre, la funzione Dark Web Monitor ti avviserà nel caso le tue credenziali dovessero finire online.

Con un solo account potrai proteggere fino a 10 dispositivi, anche il router di casa, senza log, tracciamenti o dati tracciati. La configurazione è semplicissima e avviene in pochi click, da PC, smartphone o tablet.

Non aspettare a metti al sicuro la tua connessione adesso con NordVPN approfittando di questo super sconto.