NordVPN: maxi sconto fino al 65% sul piano di 2 anni

La seconda settimana di ottobre si apre con la maxi offerta sui piani di 2 anni di NordVPN, con sconti fino al 65% e 3 mesi extra in regalo. La promozione è disponibile sul sito ufficiale a questa pagina ed è a tempo limitato, per cui il consiglio è quello di approfittarne subito prima che sia troppo tardi. Prezzi a partire da 3,79 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro.

NordVPN in offerta a partire da 3,79 euro al mese

NordVPN è uno dei servizi VPN più autorevoli presenti oggi sul mercato. Non solo offre una connessione sicura e veloce indipendentemente dal server VPN scelto, ma è in grado anche di rilevare la presenza di eventuali malware quando scarichi dei file da Internet e bloccare sia i tracker che gli annunci pubblicitari invasivi mentre navighi in rete. In più offre una garanzia di rimborso completo valida 30 giorni dalla data di acquisto.

Il piano più economico è quello Standard: 3,79 euro al mese per 2 anni, beneficiando di tutte le funzionalità base di NordVPN (54% di sconto sul prezzo di listino, a cui si aggiungono 3 mesi aggiuntivi gratis).

In offerta anche il piano Plus a 4,59 euro al mese per 24 mesi. Rispetto al pacchetto Standard, puoi sfruttare un password manager multipiattaforma e il servizio di Data Breach Scanner, utile per verificare che le tue password e i dati delle tue carte non siano stati violati (56% di sconto rispetto al prezzo tradizionale, a cui si sommano 3 mesi extra in regalo).

Infine il piano Completo a 5,79 euro al mese offre l’esperienza di NordVPN al 100%: oltre a tutte le funzionalità dei piani Plus e Standard, si aggiungono uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e l’utilizzo della crittografia dei file di nuova generazione (65% di sconto e 3 mesi extra gratuiti).

Cogli al volo la nuova offerta di NordVPN per ottenere fino al 65% di sconto sul piano Completo e ricevere 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.