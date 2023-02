NordVPN a Milano per offrire un indirizzo IP italiano

La manovra di avvicinamento al nostro paese, da parte di NordVPN, ha preso il via lo scorso anno con la traduzione nella nostra lingua di tutte le app collegate al servizio e oggi si completa con il lancio di server VPN a Milano. Torneranno utili a tutti coloro che vorranno ottenere un indirizzo IP italiano statico e dedicato, per operazioni come l’accesso sicuro a sistemi aziendali, il collegamento ai siti di home banking e per evitare le blacklist.

Ottieni un indirizzo IP italiano con il server NordVPN di Milano

I vantaggi offerti da una soluzione di questo tipo sono molteplici. In ambito professionale, ad esempio, gli amministratori hanno la facoltà di specificare un elenco di indirizzi IP autorizzati per la fruizione delle risorse. Eseguendo pagamenti e transazioni online, invece, permette di evitare verifiche ripetitive che si attuano quando l’accesso avviene attraverso una Virtual Private Network che modifica di continuo l’IP assegnato. Lo stesso vale per le verifiche CAPTCHA. Ancora, non si dovranno più fare i conti con le conseguenze negative di un eventuali penalità inflitte dalle piattaforme ad altri utenti che hanno impiegato lo stesso indirizzo condiviso.

Di seguito il commento di Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia presso NordVPN. Ricodiamo che la società, in occasione del proprio compleanno, ha deciso di proporre abbonamenti biennali al 59% di sconto e con mesi extra di sottoscrizione gratis.

In passato, gli utenti che volevano usufruire di un IP dedicato ne ricevevano uno di un altro Paese (come Francia o Germania). D’ora in avanti, gli italiani godranno di un’esperienza migliorata, non solo avendo un indirizzo IP univoco, ma anche evitando di compromettere i contenuti a cui possono accedere in Italia.

Ad oggi, il network globale di NordVPN è composto da migliaia di server disseminati in tutto il pianeta: dagli Stati Uniti al Giappone, passando per Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania e ora anche Italia.

