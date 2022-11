NordVPN parla italiano: aggiornate tutte le app

A metà ottobre, abbiamo segnalato su queste pagine il rilascio di un aggiornamento che ha introdotto il supporto all’italiano per la versione Android dell’applicazione NordVPN. Da allora, il team al lavoro sul servizio ha lavorato senza sosta per fare altrettanto su tutte le piattaforme. Un impegno celebrato oggi con il lancio di un nuovo update, che porta definitivamente la nostra lingua in tutte le incarnazioni del software.

Tutte le app di NordVPN con interfaccia in italiano

Con la distribuzione della nuova release destinata ai computer Mac, la Virtual Private Network di NordVPN parla ufficialmente italiano su ogni dispositivo in circolazione: tablet e smartphone Android o iOS, così come desktop e laptop con sistema operativo Windows e macOS.

Viene così tolta di mezzo anche l’eventuale barriera linguistica che, per qualcuno, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla fruizione del servizio e delle sue tante funzionalità incluse, dall’accesso al network composto da server di tutto il mondo fino alla Threat Protection per tenere lontani i malware. Questo il commento di Cristian Gianni, Country Manager Italia di NordVPN.

Con questo aggiornamento, vogliamo che gli utenti italiani vivano la migliore esperienza possibile con tutte le nostre ultime funzionalità. L’esigenza di soluzioni di sicurezza informatica facili da usare in Italia sta aumentando e siamo lieti di offrire il miglior servizio possibile.

In passato, le lingue supportate dalle app erano inglese, tedesco, francese, spagnolo, giapponese e cinese. L’annuncio di oggi testimonia l’attenzione riposta dal team di NordVPN agli utenti del nostro paese.

