Surfshark compie 8 anni: maxi offerta di compleanno sui piani VPN di 2 anni

Il fornitore VPN Surfshark festeggia i suoi primi otto anni con una nuova offerta sui piani della durata di due anni. L’iniziativa in corso sul sito ufficiale consente di ottenere fino al 70% di sconto rispetto al prezzo di listino, con prezzi a partire da 1,78 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.
Oltre a una velocità di connessione superiore alla media, Surfshark si distingue all’interno del panorama VPN per le sue numerose funzioni extra. Tra queste si annoverano la protezione antivirus, il generatore di credenziali false, il monitoraggio per eventuali leak di dati e lo strumento più efficace per combattere lo spam (sia telefonico che quello via e-mail).
I nuovi prezzi scontati di Surfshark
Il piano più economico è Surfshark Starter, attualmente in promozione a 1,78 euro al mese a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo, per un importo complessivo di 48,06 euro per i primi 27 mesi. Al termine del periodo promozionale si rinnova a 67,35 euro all’anno, salvo disdetta.
Lo sconto più alto, pari al 70%, è riservato al piano Surfshark One, disponibile in questi giorni a 2,08 euro al mese più tre mesi aggiuntivi gratuiti. La spesa totale per i primi 27 mesi è pari a 56,16 euro, al rinnovo invece 84,40 euro all’anno, a meno che non si scelga di disdire prima senza costi extra.
L’offerta di compleanno coinvolge anche Surfshark One+: il piano più completo è in promo a 4,18 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi in regalo. L’importo totale è pari a 112,86 euro per i primi 27 mesi, con rinnovo fissato a 101,45 euro all’anno, salvo disdetta.
Vi confermiamo infine che tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento o soddisfare le aspettative iniziali.