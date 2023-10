NordVPN: le ultime novità della VPN (in offerta a -68%)

Ciò che ha permesso, negli ultimi anni, a NordVPN (in sconto del 68% con tre mesi extra) di conquistare e fidelizzare un gran numero di utenti, è senza dubbio il supporto garantito al servizio dal team che lo cura e lo gestisce. A testimoniarlo è il continuo rilascio di novità introdotte nelle tante applicazioni della Virtual Private Network: qui passiamo in rassegna quelle più recenti e più importanti.

Aggiornamento e novità per le app di NordVPN

Proprio questa settimana ha fatto il suo debutto la versione 6.19 per Android, portando con sé la possibilità di condividere file in modo sicuro da uno smartphone o un tablet a un dispositivo con piattaforma Android TV, facendo leva sulle potenzialità della tecnologia Meshnet introdotta lo scorso anno.

La release 8.10.4 per macOS, arrivata nei giorni scorsi, ha invece migliorato prestazioni e stabilità delle connessioni basate sul protocollo OpenVPN, incrementato la velocità di quelle create tra i dispositivi comunicanti in Meshnet, evoluto l’esperienza di utilizzo offerta dal sistema Threat Protection per la protezione dai malware e corretto i bug rilevati.

Ancora, su Windows, la versione 7.14 ha incrementato la stabilità del già citato Threat Protection, ridisegnato la sezione Dispositivi per mostrare informazioni utili e reso Meshnet compatibile con OpenVPN.

Gli utenti iOS possono contare sul recente rilascio della 8.15.0, che rende più chiare le opzioni di connessione per ogni paese in cui sono presenti i server da agganciare. Infine, quelli Linux hanno ricevuto l’update 3.16.6 con un’impostazione inedita per l’accesso al network locale oltre a un miglioramento nella gestione di IP e porte.

Tutte le novità elencate dimostrano il costante impegno del team al lavoro sulla Virtual Private Network. In questo momento, è possibile approfittare di uno sconto del 68% con tre mesi extra sull’abbonamento biennale a NordVPN, scegliendo la formula Completo che include, tra le altre cose, 1 TB di spazio per l’archiviazione sicura dei file sul cloud con crittografia di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.