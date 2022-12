NordVPN di nuovo in offerta al 68% di sconto: ti restano poche ore

Sei pronto a riempire di privacy e sicurezza i tuoi dispositivi? NordVPN in questo momento è ancora tornata al 68% di sconto. Attivala subito e ottieni anche 3 mesi gratis. Un regalo fantastico per mettere al sicuro i tuoi dati personali e sensibili contro qualsiasi minaccia online.

Grazie a questa VPN potrai davvero navigare senza alcuna preoccupazione. Nessun tracker o azienda commerciale sarà più in grado di registrare i tuoi dati per profilarti. Google, Apple, Meta Platforms, TikTok e tanti altri non riusciranno più a carpire le tue preferenze.

Sarai completamente protetto con NordVPN attiva. Scegliendo l’abbonamento di 2 anni, oltre a risparmiare sul prezzo di acquisto, potrai installare la sua app, compatibile con tutti i sistemi operativi, su 7 dispositivi contemporaneamente. Condividila con chi ami e vuoi mettere al sicuro.

NordVPN al 68% di sconto: tanta sicurezza e ottimo risparmio

In questo preciso momento NordVPN è in sconto al 68%. Si tratta di un’offerta pazzesca che migliora ancora di più l’ottimo rapporto qualità-prezzo di questa VPN. Le sue funzionalità sono all’avanguardia garantendoti il massimo della sicurezza ovunque e in qualsiasi circostanza.

Sarai protetto anche quando ti trovi obbligato a collegarti presso HotSpot pubblici, un covo per hacker e cybercriminali. Navigherai sempre in totale anonimato e, grazie alla funzionalità integrata ThreatProtection, sarai al sicuro anche da pericolose minacce online.

Avrai uno scudo attivo contro hacker, malware e tracker. Niente potrà farti del male e la tua privacy resterà protetta al 100%. Inoltre, potrai anche dire addio ai fastidiosi annunci pubblicitari che compaiono in maniera invasiva quando visiti siti internet.

Connessione ottimizzata e velocità assicurata

Che dire poi delle prestazioni? Con NordVPN attiva otterrai una connessione ottimizzata e veloce. Grazie ai suoi server, che offrono una larghezza di banda illimitata, potrai navigare al massimo delle possibilità, addirittura con picchi di oltre 6730 Mbps, stando agli ultimi dati di AV-Test.

Anche lo streaming sarà decisamente performato. Potrai dire addio a fastidiose interruzioni. Godrai dei tuoi contenuti preferiti senza buffering. Inoltre, cambiando posizione virtuale, potrai anche accedere alle piattaforme a cui sei abbonato dall’estero come se fossi in Italia aggirando le restrizioni geografiche imposte.

Insomma, NordVPN al 68% di sconto è una vera e propria occasione. Attiva subito l’abbonamento di 2 anni e ottieni 3 mesi gratis. Il risparmio è assicurato, ma insieme avrai anche privacy, sicurezza e una connessione decisamente più veloce e ottimizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.