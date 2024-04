NordVPN, offerta a tempo limitato: fino al 65% di sconto e prezzi a partire da 3,69€ al mese

Nuova offerta in casa NordVPN, punto di riferimento per tutti coloro che desiderano attivare una VPN. In queste ore è possibile sottoscrivere il piano di due anni a partire da 3,69 euro al mese, con un maxi sconto del 65%. L’offerta è però a tempo limitato, ciò significa che potrebbe terminare tra poco.

Velocità di connessione superiore alla media, funzionalità di sicurezza avanzate e privacy dell’utente completa: questi i principali punti di forza di NordVPN, che si conferma anche quest’anno come leader in un settore ultra-concorrenziale.

Offerta a tempo limitato di NordVPN: fino al 65% sul piano di due anni

Grazie alla promozione lampo in corso sul sito ufficiale, il prezzo per il piano VPN di NordVPN è di nuovo sceso ai minimi da qualche mese a questa parte. Si tratta dunque di un’ottima notizia per quanti hanno la necessità di sfruttare una VPN, vuoi perché si trovano in vacanza all’estero e vogliono guardare un film o una serie tv, vuoi perché sentono il bisogno di una maggiore privacy.

Per quanto riguarda l’esperienza streaming al top, possiamo confermare che la velocità dei server di NordVPN è la più alta oggi disponibile sul mercato. Ciò però non deve mettere in ombra i tanti altri punti di forza di questo servizio, su tutti l’opzione Threat Protection, attraverso cui gli utenti ottengono una privacy completa. E a proposito di questo tema, sottolineiamo la sua natura di VPN no-log.

Cogli al volo dunque l’offerta a tempo limitato di NordVPN sul piano di due anni, in modo da risparmiare quasi cinque euro ogni mese per due anni.