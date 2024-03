NordVPN ora costa meno: -65%, 3 mesi extra e 1 TB in cloud incluso

C’è un nuovo calo di prezzo per NordVPN. Il servizio, da tempo considerato come la miglior VPN sul mercato, è ora disponibile con uno sconto fino al 65% e con 3 mesi extra per chi sceglie il Piano 2 anni, con garanzia di rimborso di 30 giorni. La versione Base della VPN prevede un costo di 3,69 euro al mese, con possibilità di estendere la protezione a 10 dispositivi in contemporanea.

C’è anche il piano Completo da considerare: oltre alla VPN, infatti, questo piano include anche il sistema anti malware, il password manager multi-piattaforma e 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. Questa versione di NordVPN costa appena 2 euro in più al mese, considerando la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per attivare una delle offerte di NordVPN è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

NordVPN è in offerta: -65% e tanti vantaggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura. Il servizio include:

la protezione della crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare i blocco geografici online

sparsi in tutto il mondo, per aggirare i blocco geografici online la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea

in contemporanea una connessione senza limiti di banda

Il costo della VPN è di 3,69 euro al mese oppure di 5,69 euro al mese scegliendo il piano Completo che aggiunge 1 TB in cloud e altri bonus extra. L’offerta riguarda l’abbonamento biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di servizio) e può essere attivata di seguito. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN mette a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare, inoltre, che tutte le promozioni prevedono la fatturazione anticipata oltre alla possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.