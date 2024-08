NordVPN: ottieni 3 mesi extra gratis e il 71% di sconto

NordVPN ha da poco lanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, con sconti fino al 71% e 3 mesi extra di servizio in regalo. Grazie alla nuova promozione in corso, i prezzi partono così da 3,59 euro al mese, un costo che pone il servizio di rete virtuale privata promosso da Nord Security come uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo.

D’altronde è da tempo che NordVPN esercita un ruolo di primo piano nell’intero settore VPN. Merito non soltanto della velocità di connessione di gran lunga superiore alla media, per un’esperienza streaming di livello superiore, ma anche delle opzioni esclusive per la privacy e sicurezza online offerte ai suoi utenti, su tutti Threat Protection Pro.

NordVPN: i dettagli della nuova offerta

La nuova offerta coinvolge tutti e tre i piani di NordVPN: Base, Plus e Ultimate. Per effetto del 69% di sconto, il piano più economico è quello Base, con un prezzo di 3,59 euro al mese per i primi due anni.

L’account Base si limita al servizio VPN ad alta velocità e all’utilizzo su dieci dispositivi in contemporanea. Se si vuole qualcosa di più, ad esempio la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, la soluzione migliore è il piano Plus. Quest’ultimo è in promo a 4,49 euro al mese, grazie al 70% di risconto rispetto al prezzo di listino.

Threat Protection Pro blocca i malware presenti nei file scaricati da Internet, la pubblicità dentro i siti web e i tracker attraverso cui le società di terze parti tracciano l’attività online degli utenti.

Il piano più completo è quello denominato Ultimate: grazie allo sconto del 71% è disponibile a 6,99 euro al mese e offre uno spazio cloud crittografato da 1 TB più una copertura assicurativa pari a 10.000 euro contro le frodi online e le truffe informatiche.

Tutti i dettagli dell’offerta li trovate su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.