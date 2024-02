NordVPN Plus: il piano più richiesto a soli 4,99 €/mese

Privacy e sicurezza mentre si è online sono aspetti fondamentali. Per questo soluzioni come NordVPN possono fare la differenza per proteggere la tua navigazione. Con un’offerta che si fa notare per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto nel piano biennale PLUS, NordVPN si conferma come la scelta ideale se cerchi una navigazione sicura, anonima e senza limiti.

Il piano PLUS con abbonamento biennale costa solo 4,99 € al mese, con uno sconto del 52%, ed è l’opzione più richiesta dagli utenti che si abbonano a NordVPN.

Naviga protetto e sicuro con NordVPN

Attraverso l’uso di un tunnel crittografato e la crittografia AES a 256 bit, NordVPN garantisce che tutti i tuoi dati personali, dettagli bancari e informazioni sensibili rimangano confidenziali. La sua funzione Threat Protection agisce come uno scudo, bloccando malware, tracker e annunci pubblicitari invasivi prima che possano rappresentare una minaccia, assicurandoti una navigazione fluida e senza interruzioni. In più con oltre 5000 server distribuiti in 60 paesi, NordVPN ti offre la chiave per superare le restrizioni geografiche e accedere a un universo di contenuti globali con un semplice cambio della tua posizione virtuale.

Le caratteristiche chiave di NordVPN, come la protezione avanzata contro le minacce online e i server ottimizzati per garantire velocità e performance elevate, sono pensate per chi non vuole compromessi tra sicurezza e velocità di connessione. Che tu stia facendo streaming, scaricando file o semplicemente navigando, la connessione rimane veloce, stabile e sicura.

NordVPN ha un’ampia varietà di abbonamenti, ma scegliere il piano biennale Plus significa avere le funzioni di protezione avanzata a soli 4,99 € al mese. Per maggiori dettagli su tutti gli abbonamenti ti consigliamo di vistare il sito web cliccando sul pulsante qui sotto, ma i piani biennali offrono sempre il risparmio maggiore.

Per questi motivi NordVPN è tra i servizi VPN più utilizzati al mondo. Approfittando degli sconti sui piani biennali puoi scegliere una protezione di lunga durata a un prezzo vantaggioso. Visita ora il sito e inizia a navigare in modo protetto e sicuro.

