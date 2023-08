NordVPN prepara il ritorno a scuola con una fantastica PROMO

Riprendi il controllo della tua privacy e dei tuoi dati personali oggi stesso. Come? Attivando NordVPN, che è attualmente scontata del 65%. Questa è una fantastica PROMO che non puoi farti sfuggire.

Chiamata “Back to School”, questa offerta prepara il rientro a scuola e regala anche 3 mesi extra gratuiti.

Perché rinunciare alla sicurezza personale di tutta la famiglia? Abbonati a NordVPN, la VPN di ultimissima generazione che costa davvero poco.

Back to School: questa è la nuova PROMO di NordVPN

Sei di fronte a un’occasione davvero unica per proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. L’app NordVPN è multi-dispositivo ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, quindi senza limiti di installazione.

Una volta scaricata, puoi installarla dove vuoi: PC Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, ChromeOS, Smart TV, Router, Console e altro.

Questa VPN non è come altre, che promettono tanto e danno poco: la navigazione online diventa anonima al 100%.

Tutte le informazioni che entrano ed escono vengono crittografate in modo da renderle indecifrabili. Quindi, nessuno può ricondurle a te e alla tua identità digitale.

A ciò si aggiunge Threat Protection, una funzionalità che si fa in tre per aumentare la sicurezza.

La protezione totale odierna è diversa da quella del passato, poiché si rivolge a tutti gli utenti. Acquistando NordVPN con lo sconto del 68% + 3 mesi gratis, sarai sicuramente soddisfatto.

Con Threat Protection, unita ai 57700 server di NordVPN, un sistema anti-malware, un ad-blocker e un anti-tracker, puoi dormire sonni tranquilli.

Inoltre, tutti i server vengono spesso aggiornati, in modo da garantire la larghezza di banda illimitata per navigare, guardare contenuti in streaming, giocare online e trasferire i dati, che si traduce in velocità e stabilità.

Puoi anche cambiare la tua posizione virtuale a tuo piacimento, riuscendo così a evitare le censure, le restrizioni geografiche e i blocchi regionali. Grandioso, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.