NordVPN protegge la tua vita digitale a 360°, anche dai malware

Quando si parla di VPN, si fa riferimento a strumenti ideali per la protezione di privacy e anonimato online.

Nonostante questi servizi siano ad oggi essenziali per navigare in rete senza stress, non possono essere paragonati ai classici antivirus.

Le loro funzioni, infatti, si limitano a schermare la connessione, evitando che la stessa venga tenuta sotto controllo da entità esterne (siano esse hacker, agenzie pubblicitarie o governative).

Di fatto, anche un dispositivo su cui è attiva una Virtual Private Network può essere potenzialmente a rischio malware. Ciò è vero nella maggior parte dei casi, ma esistono alcune piattaforme che non si limitano a tale contesto.

NordVPN, infatti, propone anche una soluzione nota come Threat Protection che va a scardinare questa convinzione.

NordVPN ti protegge anche da malware e tracker

NordVPN, infatti, fornisce questo strumento ideale per difendere gli utenti dalle minacce informatiche quotidiane, siano essi malware o tracker.

In tale contesto, Threat Protection agisce identificando e le bloccando i file durante il download, analizzando poi gli stessi per verificare la loro natura. Di fatto, stiamo parlando di un vero e proprio anti-malware, paragonabile agli antivirus da molto tempo presenti sul mercato.

Questo enorme vantaggio, tra le altre cose, si va ovviamente ad aggiungere a tutto ciò che propone tale provider in quanto VPN.

Si parla di un’infrastruttura molto ampia, capace di offrire oltre 5600 server in 60 paesi. Tradotto in parole semplici? Prestazioni elevate, adatte anche a live-streaming e attività simili, ma anche un alto standard di sicurezza.

Il client di NordVPN, poi, offre piena compatibilità con tutti i principali OS in circolazione, ovvero:

Windows

Android

macOS

iOS

Linux

oltre ad estensioni specifiche per tutti i più famosi browser.

Non solo: grazie all’attuale promozione, NordVPN è disponibile a un prezzo alquanto contenuto.

Con il piano biennale, infatti, è possibile ottenere il 59% di sconto sul prezzo di listino. Ciò si traduce in tutta la protezione di NordVPN per appena 3,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.