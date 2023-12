NordVPN: scegli l'offerta di Natale, 69% di SCONTO e 3 mesi extra

Metti in sicurezza i tuoi dispositivi con una soluzione spettacolare tanto quanto la sua promozione. Grazie all’Offerta di Natale ottieni NordVPN al 69% di sconto e 3 mesi extra completamente gratis in regalo. Si tratta di un’ottima opportunità per aumentare la tua privacy online evitando che malintenzionati si approfittino delle tue informazioni sensibili.

Perché scegliere questa soluzione? Primo, hai una maggiore velocità di connessione grazie ai suoi server. Test hanno dimostrato che con questa VPN puoi raggiungere fino a 6730 Mbps in download. Inoltre, hai a tua disposizione oltre 6000 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Aggiungi anche una potente ricerca di malware nei download e l’avviso di violazione delle credenziali.

Per concludere, NordVPN include anche un anti-tracker, contro il monitoraggio dei tuoi dati mentre sei online, e un ad-blocker, che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop-up. Insomma, con un’unica app in un solo abbonamento hai un sistema di difesa professionale per te e per la tua famiglia. L’offerta include un piano di 2 anni e la possibilità di attivarlo su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente.

NordVPN: ecco l’offerta che mette al sicuro i tuoi dati

Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi hai tanta sicurezza e il massimo della privacy. Acquista il Piano di 2 Anni al 69% di sconto! Per te altri 3 mesi extra gratuiti in regalo. Ogni server fornisce un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti da quelli reali. Inoltre, incanala la tua connessione in un tunnel criptato per rendere anonimi i tuoi dati durante la navigazione.

Grazie a questa VPN hai una possibilità in più. Infatti, puoi ottenere un Indirizzo IP Dedicato con server in Italia per evitare block list e assicurarti l’accesso a quei servizi che richiedono un Indirizzo IP specifico. Grazie a questa funzionalità mantieni al sicuro i tuoi dati e accedi senza limite a tutti i servizi online che ami.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.