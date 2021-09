NordVPN: sconto 72% per 2 anni con 3 mesi gratis

NordVPN continua i festeggiamenti per il mese internazionale delle VPN. Gli utenti possono ancora approfittare dell'attuale promozione che consente di sottoscrivere l'abbonamento per due anni con lo sconto del 72%. L'offerta include tre mesi gratis, quindi la spesa totale è inferiore a 80 euro.

NordVPN: 2,80 euro/mese per due anni

NordVPN è una delle migliori VPN sul mercato sia in termini di prestazioni che di affidabilità. Gli utenti possono sfruttare una rete composta da oltre 5.200 server posizionati in 60 paesi. Oltre a quelli standard sono disponibili server ottimizzati per attività specifiche, tra cui P2P, streaming e accesso Tor.

Il traffico viene protetto con la crittografia AES a 256 bit, come in altre VPN. NordVPN offre alcune funzionalità di sicurezza aggiuntive, tra cui l'offuscamento del traffico per impedire agli ISP di rilevare l'uso della VPN. È possibile inoltre utilizzare la tecnologia Double VPN per instradare il traffico verso due server.

NordVPN usa il protocollo proprietario NordLynx, oltre a quelli più comuni (OpenVPN e IKEv2/IPSec). La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea. Il costo per due anni è 2,80 euro/mese (IVA esclusa) e include tre mesi gratis (sconto 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.