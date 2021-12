NordVPN: sconto 72% con pagamento in Bitcoin

NordVPN è sicuramente una delle VPN più popolari in assoluto, grazie alla sua enorme rete di server, oltre che alla velocità e stabilità del servizio. L'offerta, annunciata per il Cyber Monday, è tuttora in corso, quindi è possibile approfittare dell'occasione per risparmiare il 72% sull'abbonamento biennale. Ovviamente la privacy viene garantita anche dal pagamento in Bitcoin.

NordVPN: due anni a 2,80 euro/mese

Lo scopo principale di una VPN è nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo usato per accedere a siti e app. Ciò può essere fatto scegliendo tra gli oltre 5.100 server che NordVPN ha posizionato in oltre 60 paesi nel mondo. L'utente può fare affidamento alla scelta automatica oppure sfruttare i server ottimizzati per determinate attività, come file sharing P2P, streaming e Tor.

NordVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

NordVPN supporta i protocolli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec), ma è possibile scegliere anche il protocollo proprietario NordLynx (basato su Wireguard) che offre prestazioni superiori. Ovviamente il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit.

Tra le varie funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (permette di scegliere le app che non devono passare per la VPN), Kill Switch (disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Double VPN (protezione del traffico con doppia crittografia).

L'abbonamento per due anni costa solo 2,80 euro/mese (IVA esclusa), quindi l'utente spende in totale 67,15 euro, invece di 243,84 euro (sconto del 72%). Come detto, NordVPN accetta pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute, oltre che carta di credito, PayPal, Google Pay e Amazon Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.