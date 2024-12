NordVPN in sconto del 74% con 3 mesi gratis: sei ancora in tempo

Non è troppo tardi per approfittare dell’offerta del Cyber Monday di NordVPN, nonostante l’appuntamento con la ricorrenza sia andato in archivio: è quella che propone il 74% di sconto e 3 mesi gratis per l’accesso completo al servizio, con l’attivazione di un abbonamento biennale. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue esigenze.

È ancora Cyber Monday con l’offerta di NordVPN

La più completa (Ultimate) include non solo la Virtual Private Network globale composta da migliaia di server, ma anche la tecnologia Threat Protection Pro per tenere la minaccia dei malware lontana dai propri dispositivi, così come le pubblicità e i tracker, un password manager avanzato con data breach scanner e 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione crittografata dei file. Ancora, c’è l’assicurazione Cyber inclusa, utile per il recupero delle perdite da truffe informatiche e da frodi per acquisti online, fino a un valore massimo di 5.000 euro. Scopri tutti i dettagli nella pagina dedicata.

L’offerta del Cyber Monday, ancora disponibile, ti permette di attivare l’abbonamento biennale a NordVPN a partire dal prezzo mensile di soli 2,99 euro, a conti fatti equivalente a quello di una colazione al bar. Puoi anche contare sulla garanzia di rimborso per riottenere l’intera cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se non sarai soddisfatto del servizio.

Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima della scadenza che potrebbe essere dietro l’angolo. Allungherai così le mani su una vera e propria suite per la cybersecurity, con tutto ciò che serve per navigare in modo anonimo e per proteggere sia la privacy che i dati personali.