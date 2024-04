Sconto 69% e 3 mesi extra: NordVPN, l'offerta speciale

È l’occasione giusta per mettere al sicuro i tuoi dati e per garantirti una totale protezione della privacy: attiva oggi il tuo abbonamento a NordVPN e approfitta dello sconto fino al 69% sul prezzo di listino, ottenendo inoltre un massimo di 3 mesi extra se scegli la sottoscrizione biennale alla formula Completo. Avrai così accesso a una suite completa per la cybersecurity, per rendere anonima la tua attività online.

NordVPN: l’offerta speciale di oggi

A partire da un prezzo mensile di soli 3,09 euro, potrai contare su una Virtual Private Network composta da più di 6.300 server distribuiti a livello globale, in 111 paesi del mondo. Ti basterà aprire l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto) sul tuo dispositivo, selezionarne uno e attivare la connessione, per ottenere un indirizzo IP localizzato in quel territorio. Semplice, no?

Non è il solo vantaggio incluso nell’abbonamento al servizio. Come scritto in apertura, si tratta di una vera e propria suite per la cybersecurity. Tra gli altri strumenti che fanno parte del pacchetto, vale la pena citare la protezione anti-malware che tiene lontano ogni tipo di codice dannoso, il blocco automatico del tracciamento online e delle pubblicità, un password manager multipiattaforma per salvare in modo adeguato le credenziali di accesso ai tuoi account, il Data Breach Scanner che analizza di continuo la parte più oscura del Web alla ricerca di eventuali violazioni dei dati personali e 1 TB di spazio crittografato sul cloud per la gestione dei propri file.

NordVPN (in offerta speciale) è gestito da Nord Security, società specializzata nell’ambito della sicurezza che offre anche NordLayer, NordPass e NordLocker. La Virtual Private Network è tra le più longeve del settore, attiva da ormai più di dieci anni.