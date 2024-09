X Factor Italia: come vedere lo show in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per la nuova puntata di X Factor Italia, che andrà in onda stasera, 19 settembre, a partire dalle 21.15. In programma c’è la seconda tornata di Audizioni per lo show che sta selezionando gli artisti che andranno poi a giocarsi la vittoria nella fase finale dello show.

Per vedere la puntata di X Factor Italia in streaming è sufficiente collegarsi a NOW. La piattaforma di streaming di Sky, infatti, trasmette in diretta lo show, incluso nel Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese (ma c’è anche il bundle con il Pass Cinema da tenere in considerazione.

Chi si trova fuori dall’Italia, invece, dovrà fare un passaggio aggiuntivo. Per vedere X Factor Italia dall’estero in streaming, infatti, serve una VPN, con la possibilità di selezionare un server italiano per poter avviare il collegamento, tramite un IP italiano ed evitando così i blocchi geografici. Chi ha già NOW, quindi, può accedere alla piattaforma di streaming con una VPN e vedere lo show in diretta.

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta in questione include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere X Factor Italia dall’estero: la procedura

Ecco tutti i passaggi da completare per vedere X Factor Italia in streaming dall’estero:

attivare una VPN come NordVPN

dall’app di NordVPN, selezionare un server italiano per poter avviare la connessione tramite rete VPN

per poter avviare la connessione tramite rete VPN accedere a NOW (con il Pass Entertainment) e seguire la diretta di X Factor Italia, in programma ogni giovedì dalle 21.15

Per attivare subito NordVPN, con un prezzo scontato fino a 3,09 euro al mese, basta premere sul box qui di sotto.