Navigazione sicura su tutti i tuoi dispositivi: Surfshark VPN a 2,19€/mese

Vuoi proteggere smartphone, PC, TV e altri device con una sola sottoscrizione? Surfshark VPN è la scelta perfetta per chi desidera una connessione sicura senza limiti di dispositivi. Una caratteristica rara nel settore delle VPN quella che permette di utilizzare il servizio su dispositivi illimitati.

Con il piano biennale in offerta, il servizio costa appena 2,19€ al mese grazie a uno sconto dell’86%, e in più ricevi 3 mesi aggiuntivi gratis. Per approfittare di questa straordinaria promozione basta andare sul sito di Surfshark.

Tutto protetto, senza limiti: scopri Surfshark VPN

A differenza di molte VPN concorrenti, Surfshark VPN consente di collegare un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento. È una soluzione ottimale per famiglie con tanti device connessi, oppure per lavoratori digitali con più strumenti in uso. E risulta ideale per chi vuole proteggere anche smart TV, console, router e tablet.

Tra le principali funzionalità di Surfshark VPN abbiamo:

Crittografia AES-256 di livello militare , per proteggere ogni attività online;

, per proteggere ogni attività online; Kill switch automatico , che blocca il traffico internet se la VPN si disconnette;

, che blocca il traffico internet se la VPN si disconnette; Double VPN , che instrada i dati attraverso due server per una privacy rinforzata;

, che instrada i dati attraverso due server per una privacy rinforzata; Protezione da perdite DNS e IP, per evitare esposizioni accidentali.

Tutto questo consente di navigare anche su reti Wi-Fi pubbliche in totale sicurezza, senza che le informazioni personali vengano intercettate.

L’offerta è valida per un periodo limitato: 2,19€/mese con il piano biennale + 3 mesi gratuiti. Nessun limite, nessuna complicazione: solo privacy totale. Vai sul sito ufficiale di Surfshark e attiva subito la tua protezione digitale.