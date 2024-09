Norton Ultra VPN: la soluzione definitiva per la sicurezza online

Una navigazione privata e sicura, una protezione antivirus completa e in tempo reale, più un gestore di password potente e facile da usare: tre funzionalità alla base della sicurezza online di chiunque, tre funzionalità presenti nel piano Norton Ultra VPN, la soluzione progettata da Norton per venire incontro alle nuove esigenze degli utenti.

Tre sono anche i piani disponibili: Norton Secure VPN, Norton Ultra VPN e Norton Ultra VPN Plus. I prezzi partono da 19,99 euro per il primo anno, con sconti fino al 68% grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale di Norton.

Le caratteristiche chiave di Norton Ultra VPN per la sicurezza online

Privacy, innanzitutto. Oggi il tracciamento dei dati degli utenti è un problema di dominio pubblico, ma sono ancora poche le soluzioni al riguardo. O meglio esistono, ma il grande pubblico fatica a recepirle. I nuovi piani Norton VPN risolvono la questione proponendo una piattaforma all-inclusive con un servizio VPN veloce e affidabile, per una navigazione in completo anonimato e libera da annunci pubblicitari invasivi e web tracker.

Libertà e velocità accompagnate da una sicurezza altrettanto importante, grazie al sistema antivirus basato sulla pluripremiata protezione anti-malware di Norton. Truffe, ransomware, phishing e virus vengono contrastati con grande efficacia dalla soluzione Norton Ultra VPN, facendo sì che la navigazione sul web sia anche più leggera (in tutti i sensi).

Un’altra caratteristica chiave è il password manager integrato nei piani Norton Ultra VPN e Norton Ultra VPN Plus, grazie al quale chiunque, anche chi ha scarsa dimestichezza con la tecnologia, è in grado di conservare al sicuro e creare le proprie password. Un elemento ormai divenuto indispensabile per tanti, alla luce non solo dei tanti/troppi account da ricordare, ma anche per le minacce sempre più frequenti da parte dei cybercriminali.

E a questo proposito, vanno menzionate altre due funzionalità incluse nella soluzione all-inclusive di Norton: da una parte il monitoraggio del Dark Web per rilevare eventuali fughe di dati, dall’altra Protezione minori, un parental control avanzato che contribuisce in maniera determinate a mantenere tutta la famiglia più al sicuro.

I prezzi dei piani Norton VPN

L’attuale promozione in corso prevede sconti fino al 68% e prezzi a partire da 19,99 euro per i primi 12 mesi. Il piano più economico è Norton Secure VPN, che offre una protezione per 1 dispositivo e il servizio VPN.

Per ottenere anche la protezione antivirus, in aggiunta al password manager, il monitoraggio del Dark Web e uno spazio da 10 GB per il backup dei file più importanti su cloud, c’è a disposizione il piano Norton Ultra VPN, in offerta a 29,99 euro per il primo anno grazie allo sconto del 68%.

Infine, se si è in famiglia e si vuole estendere la sicurezza online a tutti, la scelta ideale è Norton Ultra VPN Plus, con una protezione fino a 10 dispositivi e un servizio di backup nel cloud con 50 GB di spazio disponibili.

Per maggiori informazioni su prezzi e piani, visitate la pagina dedicata del sito Norton.