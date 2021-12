NordVPN: MAXI SCONTO di Natale, due anni a -72%

Non tutte le VPN sono uguali. La scelta di quella a cui affidare le proprie sessioni di navigazione, e di conseguenza i propri dati, dev'essere valutata in modo attento. Tra i vari servizi di questa categoria, NordVPN spicca per prestazioni, sicurezza e affidabilità, proponendo strumenti che, oltre a garantire la più totale protezione della privacy online, possono contare su una rete globale formata da migliaia di server distribuiti in ogni angolo del pianeta, così che nessun blocco geografico possa fermare l'accesso a informazioni, risorse o contenuti. Chi vuol metterne alla prova le capacità oggi lo può fare approfittando del 72% di sconto sull'abbonamento dalla durata pari a due anni.

A Natale, regala (o regalati) la sicurezza di NordVPN

Tra i punti di forza citiamo: nessun compromesso in termini di velocità o di banda, la certezza di poter contare su una no-log policy (nessun dato viene raccolto né archiviato o condiviso con terze parti), un servizio di assistenza clienti via chat a cui ricorrere in ogni momento e la possibilità di condividere l'account con un massimo di sei dispositivi, propri o appartenenti ad altri. Tutto questo, al prezzo di soli 2,92 euro al mese sottoscrivendo la formula biennale in questi giorni di festività.

NordVPN: le funzionalità della Virtual Private Network

La tecnologia implementata da NordVPN protegge l'attività dell'utente mascherando l'indirizzo IP e la sua posizione geografica, applicando inoltre la crittografia AES a 256 bit ai dati trasmessi o ricevuti per tenerli lontani dalle grinfie dei criminali informatici.

Tra le molte altre funzionalità incluse citiamo Kill Switch che si occupa di impedire l'accesso al Web del dispositivo se per un imprevisto la connessione alla VPN si interrompe, Quick Connect per agganciare automaticamente il server più veloce e CyberSec per mettersi al riparo dai siti che ospitano software dannosi. Sono tutte incluse nell'abbonamento, senza bisogno di affrontare ulteriori spese: con il 72% di sconto, il piano di due anni costa solo 69,99 euro invece di 254,16 euro, con la possibilità di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Come ogni Virtual Private Network che si rispetti, è in grado di superare le limitazioni imposte dagli ISP per quanto riguarda l'accesso ai cataloghi delle piattaforme di streaming. Cosa significa? Che se vuoi vedere un film o una serie TV presenti solo sulla versione statunitense di Netflix, non devi far altro che connetterti a uno dei tanti server USA a disposizione (ce ne sono oltre 5.200 da tutto il mondo) e goderti lo spettacolo. Lo stesso vale per i circuiti peer-to-peer dedicati alla condivisione dei file, fruibili così indipendentemente da qualsiasi tipo di restrizione.

NordVPN è un servizio multi-piattaforma: è disponibile su Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Linux e Chrome OS oltre che sotto forma di estensione per i browser Chrome, Edge e Firefox, ma anche su apparecchi come Fire TV Stick di Amazon e Chromecast di Google, sulle console PlayStation, Xbox e Switch, sulle schede Raspberry Pi e altro ancora. Lo si può anche installare sul router così da non pensarci più. Approfitta oggi della promozione con il 72% di sconto e naviga tranquillo fino al Natale 2023.