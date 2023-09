Sonar è la novità di NordVPN contro il phishing

Si chiama Sonar ed è il primo progetto sperimentale lanciato da NordLabs, la piattaforma annunciata la scorsa settimana da NordVPN (oggi in offerta speciale) con l’obiettivo dichiarato di mettere le tecnologie emergenti al servizio della tutela di sicurezza e privacy. È un’estensione per il browser che impiega l’intelligenza artificiale per rilevare gli attacchi di phishing e proteggere gli utenti dall’azione dei cybercriminali.

NordVPN: il progetto Sonar di NordLabs

Il suo funzionamento è presto spiegato: quando il sistema rileva un’email potenzialmente malevola, fa suonare un campanello d’allarme, indicando i dettagli che hanno influenzato l’analisi e su quali porre la propria attenzione. Al momento è disponibile solo per Chrome e agisce esclusivamente sulle caselle del servizio Gmail di Google, ma per il futuro è prevista la compatibilità con altre piattaforme. Questo il commento di Vykintas Maknickas, a capo della Product Strategy per Nord Security.

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale hanno facilitato l’automazione in moltissimi attacchi di phishing. Secondo alcune previsioni, la frequenza di questi attacchi aumenterà in futuro, ponendo una minaccia significativa per la cybersicurezza. Con questa nuova estensione vogliamo combattere il fuoco con il fuoco. Sonar è una soluzione tecnologica che fa uso degli LLM (Large Language Model), usati anche da ChatGPT, per aiutare gli utenti a identificare le email di phishing nel panorama in costante evoluzione del cyber crimine.

È possibile mettere subito Sonar alla prova attraverso l’iscrizione alla lista d’attesa di NordLabs. Tra gli altri progetti in cantiere c’è anche Pixray, strumento che aiuterà a identificare le immagini create dall’intelligenza artificiale generativa. Conclude Maknickas.

Invitiamo tutti a provare Sonar e qualsiasi altro progetto sperimentale futuro in modo totalmente gratuito per darci un feedback. Queste informazioni saranno utili per noi, per la community tecnologica e ogni utente di internet, al fine di identificare le migliori

soluzioni tecnologiche, così da navigare in modo più veloce e sicuro.

L’offerta speciale proposta oggi da NordVPN mette a disposizione un buono regalo Amazon dal valore fino a 30 euro, uno sconto fino al 68% sul listino e tre mesi extra alla sottoscrizione di un abbonamento biennale. Maggiori dettagli sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

