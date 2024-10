Telepass lancia l'allarme: nuova truffa phishing sfrutta il suo nome

In queste ultime ore Telepass è vittima di un pericoloso sfruttamento del suo nome da parte di cybercriminali che stanno diffondendo una nuova truffa phishing. Si tratta di una mail che sembra proprio essere inviata dall’azienda e che propone un regalo molto interessante e anche particolarmente costoso.

In pratica, rispondendo a un breve questionario l’utente partecipa all’estrazione immediata di un “kit emergenza auto“. Il link della mail rimanda proprio alla pagina del sondaggio. Una volta risposte a tutte le domande, la vittima attende l’estrazione che lo fa vincere sicuramente.

Una volta che è stato assicurato il presunto premio, la vittima, credendo di ricevere questo regalo messo in palio da Telepass e inconsapevole di trovarsi di fronte a una truffa phishing, inserisce tutte le informazioni personali e sensibili necessarie per la spedizione. Inoltre, a fronte di un regalo di circa un centinaio di euro, viene chiesto il contributo di 2€ per la consegna. Ed è qui che fornisce anche i dettagli di pagamento perdendo i suoi soldi.

Telepass: la comunicazione ufficiale di fronte sulla nuova truffa phishing

Ovviamente Telepass non c’entra niente con questa nuova truffa phishing. Anzi, è anch’essa vittima di questo raggiro perché il suo brand è sfruttato per frodare gli utenti online. Ecco la posizione dell’azionda di fronte a questo nuovo allarme:

Telepass non è in alcun modo collegata a questa iniziativa e invita tutti i clienti a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono: in nessun caso l’azienda richiede dati riservati, informazioni finanziarie o password di accesso ai servizi Telepass tramite link contenuti in messaggi non richiesti e sondaggi.

Come distinguere le comunicazioni ufficiali da quelle fraudolente

Telepass ha anche spiegato come riconoscere le sue comunicazioni ufficiali, distinguendole quindi da quello che potrebbe invece essere una pericolosa truffa phishing:

tutte le email ufficiali sono riconoscibili dal dominio “ @telepass.com “, di contro le email con dominio simile non sono da ritenersi comunicazioni legittime;

“, di contro le email con dominio simile non sono da ritenersi comunicazioni legittime; tutte le informazioni ufficiali vengono inviate tramite notifica attraverso l’ app Telepass , di contro tutto il resto è da ritenersi una truffa phishing ;

, di contro tutto il resto è da ritenersi una ; tutte le comunicazioni di Telepass vengono inviate tramite posta ordinaria o PEC.

Presta attenzione anche al nuovo attacco phishing della mail che si finge Google.