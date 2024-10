Nuovo attacco phishing: sembra email Google, ma non lo è

Continuano gli attacchi phishing online, in questi giorni tramite una mail che sembra essere inviata da Google. Infatti, sono molti gli utenti che hanno segnalato email nella propria casella di posta elettronica identiche a quelle inviate dal colosso di Mountain View. In realtà si tratta di veri e propri falsi.

Tutto è fake, ma al primo sguardo sembra essere una comunicazione ufficiale. Addirittura, anche i domini dai quali vengono inviate queste email fraudolente, sembrano essere tra quelli ufficiali come “contacts-noreply@google.com“. In realtà si tratta di una tecnica di cybercriminali che hanno un duplice obiettivo:

appropriarsi di dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento degli utenti che hanno un account Google attivo; rubare denaro e risparmi.

Questo attacco phishing che sfrutta Google è riconoscibile dai toni della mail. Infatti, spesso si fa leva sul senso di urgenza e preoccupazione nel destinatario del messaggio per spingerlo a cliccare su un link contenuto nel corpo del testo. Purtroppo però questo rimanda a una pagina fake dove viene richiesto l’inserimento di dati e informazioni sensibili.

Come riconoscere l’attacco phishing che sfrutta Google

Ieri abbiamo visto come riconoscere una chiamata di telemarketing dei call center da una truffa. Invece, oggi ci concentriamo su come riconoscere il nuovo attacco phishing che sta impersonando Google. Ovviamente questi sono dei consigli che non sostituiscono un buon sistema di sicurezza informatica come antivirus, anti-phishing e VPN.