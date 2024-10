Call Center e Telemarketing: come riconoscere una truffa

Tra le tantissime chiamate che ogni giorno riceviamo da parte dei call center sta diventando difficile riconoscere quella di telemarketing onesto da quella che invece è una truffa. In questo articolo cercheremo di fornirti gli elementi necessari per riconoscere quelle pericolose, per cui non vale la pena continuare la conversazione telefonica con l’operatore.

Ovviamente, si tratta di indicazioni che possono essere applicate in generale. Questo perché ogni caso è singolo e potrebbe avere sviluppi differenti. Nondimeno, questi consigli possono essere applicati a livello universale e quindi in tutte le situazioni. Ricordiamo comunque che buone abitudini di interazione al telefono sono sempre necessarie.

L’aumento dei pericoli, come la nuova truffa bancaria del bonifico istantaneo in filiale, impone che tutti ci informiamo sulle nuove tecniche di frode online adottate dai cybercriminali. Inoltre, visto che i call center non sempre rispettando le regole imposte per telemarketing e teleselling, è importante anche praticare una certa prudenza quando veniamo contattati da operatori telefonici commerciali per scongiurare una possibile truffa a nostro danno.

Call Center: come distinguere una chiamata di telemarketing da una truffa

Vediamo quindi come possiamo distinguere una chiamata call center di telemarketing da una vera e propria truffa. Prima di tutto fai sempre attenzione al numero di telefono del chiamante. Se inizia con un prefisso internazionale allora è quasi sempre una chiamata pericolosa, alla quale addirittura è meglio non rispondere, a meno che tu non abbia parenti che vivono all’estero.

Inoltre, una truffa è riconoscibile dai toni. Se la proposta commerciale termina con la chiusura della chiamata c’è qualcosa che non va. Possibile che quell’operatore dopo di te non chiamerà nessun altro per proporre la stessa promozione? Spingere all’azione di fretta e con urgenza porta a non ragionare sulle condizioni dell’offerta.

Fai attenzione quando l’operatore chiede informazioni bancarie, dettagli di pagamento, numeri di carte di credito e codici di sicurezza. Non cedere alle richieste perché non si tratta di call center e telemarketing onesti, ma di una vera e propria truffa.

Infine chiedi sempre l’identificativo dell’azienda e il numero di telefono ufficiale per contattarla nuovamente.