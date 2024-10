Attenzione alla truffa bancaria del bonifico istantaneo in filiale

Diverse banche stanno segnalando con un certo allarme una nuova truffa bancaria. Definita del bonifico istantaneo in filiale, sta già mietendo parecchie vittime tra i clienti di diversi istituti di credito. Queste tecniche di ingegneria sociale fanno leva sul senso di urgenza a causa di presunte violazioni che mettono in pericolo i risparmi sul conto corrente.

Alert del genere, se seguiti da richieste di trasferimento fondi, sono quasi sempre delle truffe. Ecco perché è importantissimo rimanere aggiornati sulle nuove tecniche e sui nuovi metodi utilizzati dai cybercriminali per rubare denaro alle vittime. Ovviamente, oltre a buone abitudini di fronte a messaggi, email e telefonate, è anche necessario avere una certa conoscenza.

Quindi è indispensabile approfondire le minacce sia esistenti che emergenti. In questo modo avrai una marcia in più rispetto ai criminali del web che, con questa nuova truffa bancaria, potrebbero cercare di rubare anche a te i tuoi risparmi. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, come riconoscerla e come difenderti in modo efficace.

Truffa Bancaria del bonifico istantaneo in filiale: di cosa si tratta

La nuova truffa bancaria del bonifico istantaneo in filiale è di recente creazione. I cybercriminali contattano l’utente per avvertirlo di una violazione al suo conto corrente. Potrebbe essere motivata da pagamenti oppure operazioni sconosciute e non effettuate dall’effettivo intestatario e/o cointestatario del conto. Ovviamente nulla di tutto questo è vero, ma si tratta di un’esca per spingere la preda ad agire senza pensare.

I criminali cercano di convincere così l’utente a recarsi presso la filiale della sua banca per effettuare delle operazioni urgenti. Spesso la richiesta è quella di effettuare un bonifico istantaneo motivato dalla rapidità nel mettere in sicurezza i propri fondi. In questi casi è bene non ascoltare le istruzioni ricevute, ma verificarle contattando la tua banca tramite i canali ufficiali.

Questa nuova truffa bancaria si accoda ai recenti attacchi quishing.